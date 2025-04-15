25 фактов о «Титанике», которые могут вас удивить

Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей морской катастрофой XX века — в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер «Титаник».