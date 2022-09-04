Спасатели снова не смогли высадиться на камчатский вулкан, где застряли туристы

Повторная попытка спасателей высадиться с вертолета на Ключевскую Сопку не увенчалась успехом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.