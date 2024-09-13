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Политика как она есть

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Северная Корея впервые продемонстрировала свою ядерную программу

Северная Корея впервые продемонстрировала свою ядерную программу

Северная Корея впервые продемонстрировала фотографии объекта по обогащению урана для атомных бомб, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает завод, являющийся центром ядерной программы КНДР и предметом разногласий с США.

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