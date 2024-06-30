Агент Гурцкая: если Доннарумма быканет, Сафонов поедет в аренду

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что голкипер Матвей Сафонов уедет из французского "ПСЖ" в аренду, если вратарь команды Джанлуиджи Доннарума заявит, что не будет сидеть с ним в одной раздевалке.
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