Агент Гурцкая: если Доннарумма быканет, Сафонов поедет в аренду

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале "Это футбол, брат!" заявил, что голкипер Матвей Сафонов уедет из французского "ПСЖ" в аренду, если вратарь команды Джанлуиджи Доннарума заявит, что не будет сидеть с ним в одной раздевалке.