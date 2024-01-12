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Бобровский – 3-я звезда матча с «Кингс»: 31 сэйв после 33 бросков, ассист в овертайме. У него 7 побед подряд и 21 в сезоне

Бобровский – 3-я звезда матча с «Кингс»: 31 сэйв после 33 бросков, ассист в овертайме. У него 7 побед подряд и 21 в сезоне

«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  Вратарь «Пантерс» также начал атаку в овертайме, в результате которой Сэм Райнхарт забросил победную шайбу.

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