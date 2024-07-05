Невидимая смерть для американских гостей

Юрий Ильинов Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность В последнее время в российских средствах массовой информации регулярно появляется информация о русских подпольщиках и партизанах на Украине, которые, мол, ведут активную подрывную деятельность и даже расширяют ее. «На Украине появляется партизанское движение нового типа», «Партизаны просят огня: Черноморский берег Украины может обратиться в пепел», «Война в украинском тылу вышла на беспрецедентный уровень» – вот такими заголовками пестрят некоторые СМИ. Вот только аргументы относительно «беспрецедентного уровня» войны в украинском тылу звучат как-то не очень убедительно. Даются ссылки на сомнительные видеоролики, снятые якобы одесским подпольем, а также рассказывается о диверсиях на железных дорогах (подробностями читателей зачастую не нагружают, ограничиваясь общими фразами) и поджогах автомобилей сотрудников ТЦК, т. е. украинских военкоматов. При этом никаких доказательств того, что к этим самым поджогам имеет отношение пророссийское подполье, не приводится. В связи с этим возникает логичный вопрос – насколько все эти распространяемые СМИ слухи соответствует действительности?

Юрий Ильинов Существует ли организованное пророссийское подполье на Украине? Обоснованные сомнения в существовании на Украине организованного пророссийского подполья возникают по нескольким причинам. Следует их кратко перечислить. Во-первых, подполье представляет собой сложную организационную структуру, которая создается годами и за которой должны стоять соответствующие спецслужбы. Если бы такая структура реально существовала, то после начала военной операции на Украине, она должна была немедленно активизироваться, приступить к активным действиям. Однако ничего подобного не произошло. Более того, трагедия, произошедшая в Харькове, когда его пыталась взять под контроль небольшая группа спецназа, продемонстрировала, что военное командование не обладало реальной информацией о ситуации на земле и верными разведданными. Никакой партизанской работы, которая могла бы помочь при штурме города, никто не вел и не координировал. Конечно, какие-то пророссийские активисты, готовые активно поддерживать Россию в городе остались (хотя начиная с 2014 года украинские спецслужбы активно работали над тем, чтобы всех подобных людей посадить, и преуспели в этом), но о какой-то организованной структуре речи не было. Едва ли с того момента что-то изменилось – по крайней мере, никаких убедительных доказательств этому нет. Сообщения о том, что подполье якобы помогает указывать на цели для ракетных ударов ВС РФ (те или иные военные объекты ВСУ), выглядят неубедительно: очевидно, что это работа разведки, а не партизан. Автор хотел бы отметить, что аналогичные версии он слышит, когда в Луганск или Донецк прилетают украинские ракеты или БПЛА – якобы на цели наводят «ждуны», хотя на самом деле никаких «ждунов» для этого не нужно, достаточно данных со спутников и из открытых источников (даже посмотрев на Google-карты, в некоторых случаях можно понять, куда целился противник). Во-вторых, раздражение и недовольство украинскими властями со стороны украинского населения вовсе не означает, что эти самые недовольные украинцы придерживаются пророссийских взглядов. Вот, например, газета «Взгляд» пишет: «В последнее время участились акции против сотрудников военкоматов (ТЦК), которые проводят в стране мобилизацию. В Telegram-каналах появлялись подборки видеороликов с горящими авто с военными номерами. По оценке наблюдателей, украинцы создают целые группы сопротивления сотрудникам ТЦК». Да, действительно, сопротивление мобилизации на Украине растет, хотя уровень этого сопротивления не стоит преувеличивать – в Сети есть множество видеороликов, на которых «пакуют» молодых мужчин, но при этом мало кто спешит им на помощь, зачастую предпочитая наблюдать за происходящим со стороны. Но кто сказал, что сопротивление мобилизации напрямую связано с пророссийскими взглядами? Человек, устроивший поджог машины ТЦК, вполне может быть сторонником вступления Украины в ЕС и НАТО, просто он не хочет быть пушечным мясом, поэтому и воспротивился власти. Здесь стоит сделать важное замечание – недовольство жителей Украины властью, вовсе не означает, что они придерживаются пророссийских взглядов или пророссийского курса Украины. Усталость от войны и недовольство мобилизацией не делает их автоматически сторонниками России. Да и с чего им вдруг поддерживать Россию, когда, во-первых, пропаганда со всех экранов обвиняет ее во всех смертных грехах, а во-вторых, сама Россия много лет не делала и не делает ничего, чтобы бороться за умы украинцев?