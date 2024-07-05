Невидимая смерть для американских гостей Осмысливая происходящее в небе над Черным морем и прикидывая варианты развития событий и методов противодействия воздушным пиратам, был застигнут известием о том, что в Южной Корее полным темпом идут работы по созданию нового самолета.
Невидимая смерть для американских гостей
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Юрий Ильинов
Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность В последнее время в российских средствах массовой информации регулярно появляется информация о русских подпольщиках и партизанах на Украине, которые, мол, ведут активную подрывную деятельность и даже расширяют ее. «На Украине появляется партизанское движение нового типа», «Партизаны просят огня: Черноморский берег Украины может обратиться в пепел», «Война в украинском тылу вышла на беспрецедентный уровень» – вот такими заголовками пестрят некоторые СМИ. Вот только аргументы относительно «беспрецедентного уровня» войны в украинском тылу звучат как-то не очень убедительно. Даются ссылки на сомнительные видеоролики, снятые якобы одесским подпольем, а также рассказывается о диверсиях на железных дорогах (подробностями читателей зачастую не нагружают, ограничиваясь общими фразами) и поджогах автомобилей сотрудников ТЦК, т. е. украинских военкоматов. При этом никаких доказательств того, что к этим самым поджогам имеет отношение пророссийское подполье, не приводится. В связи с этим возникает логичный вопрос – насколько все эти распространяемые СМИ слухи соответствует действительности?
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16 час.
Юрий Ильинов
Существует ли организованное пророссийское подполье на Украине? Обоснованные сомнения в существовании на Украине организованного пророссийского подполья возникают по нескольким причинам. Следует их кратко перечислить. Во-первых, подполье представляет собой сложную организационную структуру, которая создается годами и за которой должны стоять соответствующие спецслужбы. Если бы такая структура реально существовала, то после начала военной операции на Украине, она должна была немедленно активизироваться, приступить к активным действиям. Однако ничего подобного не произошло. Более того, трагедия, произошедшая в Харькове, когда его пыталась взять под контроль небольшая группа спецназа, продемонстрировала, что военное командование не обладало реальной информацией о ситуации на земле и верными разведданными. Никакой партизанской работы, которая могла бы помочь при штурме города, никто не вел и не координировал. Конечно, какие-то пророссийские активисты, готовые активно поддерживать Россию в городе остались (хотя начиная с 2014 года украинские спецслужбы активно работали над тем, чтобы всех подобных людей посадить, и преуспели в этом), но о какой-то организованной структуре речи не было. Едва ли с того момента что-то изменилось – по крайней мере, никаких убедительных доказательств этому нет. Сообщения о том, что подполье якобы помогает указывать на цели для ракетных ударов ВС РФ (те или иные военные объекты ВСУ), выглядят неубедительно: очевидно, что это работа разведки, а не партизан. Автор хотел бы отметить, что аналогичные версии он слышит, когда в Луганск или Донецк прилетают украинские ракеты или БПЛА – якобы на цели наводят «ждуны», хотя на самом деле никаких «ждунов» для этого не нужно, достаточно данных со спутников и из открытых источников (даже посмотрев на Google-карты, в некоторых случаях можно понять, куда целился противник). Во-вторых, раздражение и недовольство украинскими властями со стороны украинского населения вовсе не означает, что эти самые недовольные украинцы придерживаются пророссийских взглядов. Вот, например, газета «Взгляд» пишет: «В последнее время участились акции против сотрудников военкоматов (ТЦК), которые проводят в стране мобилизацию. В Telegram-каналах появлялись подборки видеороликов с горящими авто с военными номерами. По оценке наблюдателей, украинцы создают целые группы сопротивления сотрудникам ТЦК». Да, действительно, сопротивление мобилизации на Украине растет, хотя уровень этого сопротивления не стоит преувеличивать – в Сети есть множество видеороликов, на которых «пакуют» молодых мужчин, но при этом мало кто спешит им на помощь, зачастую предпочитая наблюдать за происходящим со стороны. Но кто сказал, что сопротивление мобилизации напрямую связано с пророссийскими взглядами? Человек, устроивший поджог машины ТЦК, вполне может быть сторонником вступления Украины в ЕС и НАТО, просто он не хочет быть пушечным мясом, поэтому и воспротивился власти. Здесь стоит сделать важное замечание – недовольство жителей Украины властью, вовсе не означает, что они придерживаются пророссийских взглядов или пророссийского курса Украины. Усталость от войны и недовольство мобилизацией не делает их автоматически сторонниками России. Да и с чего им вдруг поддерживать Россию, когда, во-первых, пропаганда со всех экранов обвиняет ее во всех смертных грехах, а во-вторых, сама Россия много лет не делала и не делает ничего, чтобы бороться за умы украинцев?
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16 час.
Юрий Ильинов
Провал информационной работы с населением Украины В материале «Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского» автор уже отмечал, что Россия информационно практически не работает с украинским населением, и войну за умы по сути полностью проиграла. Кроме того, цели СВО теперь обозначены – освобождение новых территорий РФ в их административных границах. В связи с чем возникает вопрос: за что пророссийские партизаны (если таковые существуют) будут сражаться в других областях Украины? Поэтому, в-третьих – пророссийское подполье не имеет никакой идеологической базы. А ведь именно идеологическая и политическая подготовка является характерным отличием партизана, скажем, от обычного разбойника или преступника, который совершает некие акции с целью личного обогащения. Стоит отметить, что российские информационные нарративы достаточно примитивны и непоследовательны. Постоянные апелляции к абстрактным «украинским националистам», которые и совершают обстрелы российской территории вызывают недоумение – может появиться ощущение, что ВС РФ воюют не с украинской армией, а с некими националистическими образованиями, хотя на самом деле это не так. ВСУ на данный момент состоят не из каких-то «украинских националистов» и неонацистов, а по большей части из обычных мобилизованных в разных регионах жителей Украины. Как автор уже отмечал ранее, нынешнюю Украину нельзя назвать националистической: о каком национализме может идти речь, когда нынешняя Украина – это полностью зависимое от транснациональных структур и США государство, которое стремится стать частью нынешнего Запада и совершает действия, противоречащие её национальным интересам? Более того, некоторые украинские неонацистские подразделения (тот же батальон «Азов», запрещенный в РФ) по сути представляют собой интернациональные формирования, в которых достаточно много иностранцев – американцев, французов, евреев (граждан Израиля), поляков, норвежцев, греков и т. д. Есть в составе ВСУ и исламисты, негры и даже иностранцы-педерасты. Из этого можно сделать вывод, что СМИ по большей части не понимают, как работать с украинским населением. И кроме того, не предлагают (если Россия уже объявила, что освобождает лишь только 4 региона и всё) жителям остальной Украины никакого позитивного образа будущего с Россией. Заключение Подводя итоги, следует отметить, что организованного пророссийского подполья на Украине, судя по всему, не существует. Нет, разумеется, отдельные энтузиасты, которые добровольно помогают российским спецслужбам, там есть, но говорить о каком-то масштабном партизанском движении пока не приходится. Об этом упомянул и один из участников пророссийского подполья в Одессе – довольно известный волонтер Владимир Грубник. В прошлом году в одном из интервью он отмечал, что с сентября 2014 года существовал полный запрет со стороны российских спецслужб на работу по территории Новороссии. «Это привело к полному отсутствию разведывательной и агентурной деятельности. Люди, которые на энтузиазме собирали информацию и передавали России, не находили должного отклика. Когда ты собираешь информацию на каких-то важных деятелей противника, о размещении военной техники и инфраструктуре, а потом видишь, что по объектам вообще нет никакой работы, информация теряет актуальность, а человек – свой энтузиазм... Я говорю о том, с чем сталкивался сам. В 2014–2015 годах никаких агентурных сетей не выстраивалось», – отмечал Грубник. В этом же интервью он отмечал, что с момента своего освобождения (в октябре 2015 года задержан СБУ, а в 2019 году обменян) он обращался к соответствующим структурам с предложениями готовить агентуру на украинской стороне, однако не получил никакого ответа, и вспомнили о нем и о подпольщиках только после начала СВО. Полагаю, это и есть исчерпывающий ответ относительно того, существует ли некое массовое партизанское движение на Украине.
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16 час.
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