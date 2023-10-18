ЦБ доработает дизайн обновленной купюры с Казанью

Банк России решил изменить дизайн обновленной 1000-рублевой купюры. На обратной стороне купюры будут изображены Башня Сююмбике в Казанском Кремле и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.
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