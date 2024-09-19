Путин направил приветствие участникам Юридического форума стран БРИКС

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин приветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС в связи с его открытием и выразил уверенность, что по итогам форума сотрудничество между государствами объединения будет развиваться и укрепляться.