Путин направил приветствие участникам Юридического форума стран БРИКС

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Глава государства Владимир Путин приветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС в связи с его открытием и выразил уверенность, что по итогам форума сотрудничество между государствами объединения будет развиваться и укрепляться.
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