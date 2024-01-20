Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана

Журналисты канала RT Arabic оказались под обстрелом со стороны Израиля на южной территории Ливана. Сочувствующие информацию в субботу, 20 января, опубликовала глава RT Arabic Майя Манна у себя в Телеграм-канале.
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