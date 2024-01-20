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Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана

Журналисты канала RT Arabic оказались под обстрелом со стороны Израиля на южной территории Ливана. Сочувствующие информацию в субботу, 20 января, опубликовала глава RT Arabic Майя Манна у себя в Телеграм-канале.

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