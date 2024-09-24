Госдума рассмотрит законопроект о новом механизме жилищного кредитования

Вице-председатель Госдумы Сергей Миронов и депутат Госдумы Александр Аксененко внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается внедрить в России новый механизм доступного жилищного кредитования через строительно-сберегательные кассы.
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