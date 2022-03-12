Абрамовича пока не лишат гражданства Португалии. Санкции Великобритании не распространяются на Евросоюз

Романа Абрамовича пока не будут лишать португальского гражданства. В министерстве юстиции Португалии сообщили, что владелец «Челси» не будет лишен гражданства страны, так как санкции, введенные Великобританией в отношении бизнесмена, не распространяются за пределы Великобритании из-за ее выхода из Евросоюза.