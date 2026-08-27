«Армагеддон» в Кармадонском ущелье: как погиб Сергей Бодров

Трагедия в Кармадонском ущелье стала одной из самых загадочных страниц новейшей истории России. 20 сентября 2002 года, в 20 часов 8 минут 30 секунд, ледник Колка, дремлющий гигант на склоне горы Джимара, внезапно ожил .