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Генсека военного блока НАТО выдвинули на премию мира

Генсека военного блока НАТО выдвинули на премию мира

Заместитель председателя Либеральной партии Норвегии, бывший министр культуры королевства Абид Раджа выдвинул генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира, – сообщает в среду, 31 января, издание Verdens Gang (VG).

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