Генсека военного блока НАТО выдвинули на премию мира

Заместитель председателя Либеральной партии Норвегии, бывший министр культуры королевства Абид Раджа выдвинул генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира, – сообщает в среду, 31 января, издание Verdens Gang (VG).
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