Иран запустил по территории Израиля около 500 ракет. Хвалёная система «Железный купол» треснула

Сергей С "...если правда оно ,ну хотя бы на треть ,остаётся одно - только лечь,умереть ..." (с) это - про израиль

Владимир Бронштейн Украина больше Израиля по площади занимаемой территории в 26 раз. 500 ракет умножаем на 26, получаем 13000 ракет надо выпустить только за один раз. Если ещё не разбираться где мирные, а где военные объекты.