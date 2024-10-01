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Иран запустил по территории Израиля около 500 ракет. Хвалёная система «Железный купол» треснула

Иран запустил по территории Израиля около 500 ракет. Хвалёная система «Железный купол» треснула

Приказ о запуске ракет по еврейскому государству был отдан верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

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Комментарии
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Сергей С
&quot;...если правда оно ,ну хотя бы на треть ,остаётся одно - только лечь,умереть ...&quot; (с)  это - про израиль
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8 час.
Владимир Бронштейн
Украина больше Израиля по площади занимаемой территории в 26 раз. 500 ракет умножаем на 26, получаем 13000 ракет надо выпустить только за один раз. Если ещё не разбираться где мирные, а где военные объекты.
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5 час.
АК
Алекс Кузь
С учётом морально психологических особенностей противников конфликта, их географию проживания и степень социальной ответственности перед высшими силами, - есть вероятность применения враждующими оружия армагедона. Планета не простит всех.
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32 мин.

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