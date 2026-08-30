❗️⚡️В контексте усиления восточного фланга НАТО европейские страны Балтии и Польша инициировали запрос на выделение 115 млрд долларов для модернизации критически важных элементов обороны.
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