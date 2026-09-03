Космический путь России: от первого спутника до собственного космодрома

Когда задумываешься о том, какой путь прошла отечественная космонавтика, невольно ловишь себя на мысли, что это история не просто про технологии.
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