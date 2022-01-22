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На это ведутся многие: хабаровчанам объяснили, как мошенники выманивают деньги

На это ведутся многие: хабаровчанам объяснили, как мошенники выманивают деньги

Почти 300 тыс. руб. потеряла 58-летняя жительница района имени Лазо. По ее словам, в Интернете неизвестные разместили рекламу с предложением о дополнительном заработке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по району имени Лазо.

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