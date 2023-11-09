Кто родился 10 ноября

Мария Валерьевна Бутина, член Комитета Государственной Думы по международным делам. Была координатором Алтайской краевой общественной организации «Школа реальной политики», исполнительным директором «Ротари-клуба Барнаула».
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