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"Баня – дело тонкое": как работают профессиональные пармастера в Барнауле

"Баня – дело тонкое": как работают профессиональные пармастера в Барнауле

В последнее время количество бань в Алтайском крае становится все больше и больше. Это связано с возросшим интересам к исконно русской традиции парения.

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