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Царьград

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В Белгород для оказания помощи пострадавшим при обрушении дома направили медиков из Москвы

В Белгород для оказания помощи пострадавшим при обрушении дома направили медиков из Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные медики окажут необходимую помощь пострадавшим в Белгороде.

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