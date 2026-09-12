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В Чехии суд ужесточил наказание чеху за участие в боях на стороне ДНР, приговорив его к 3,5 годам тюрьмы

В Чехии суд ужесточил наказание чеху за участие в боях на стороне ДНР, приговорив его к 3,5 годам тюрьмы

В Чехии 58-летнему Милошу Оуржецкому (Miloš Ouřecký), которого обвиняют в участии в пророссийских формированиях Донецкой народной республики (ДНР), заменили условное наказание на 3,5 года реального заключения.

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