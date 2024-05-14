Российский сетевой бизнес требует государственного регулирования — Мишустин

В России введут дополнительные инструменты регулирования работы маркетплейсов. О такой необходимости сообщил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы.
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