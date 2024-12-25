У Бабруйску адзначылі 80-гадовы юбілей установы ´Занальны дзяржаўны архіў у г. Бабруйску´.

- Сёння архіву 80 гадоў. І наш працоўны стаж гаворыць аб многім. Калі зазірнуць у ´святая святых´ архіва ў яго сховішча, то можна ўбачыць сапраўдную скарбніцу дакументаў, якія захоўваюць гісторыю нашага горада.
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