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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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У Бабруйску адзначылі 80-гадовы юбілей установы ´Занальны дзяржаўны архіў у г. Бабруйску´.

У Бабруйску адзначылі 80-гадовы юбілей установы ´Занальны дзяржаўны архіў у г. Бабруйску´.

- Сёння архіву 80 гадоў. І наш працоўны стаж гаворыць аб многім. Калі зазірнуць у ´святая святых´ архіва ў яго сховішча, то можна ўбачыць сапраўдную скарбніцу дакументаў, якія захоўваюць гісторыю нашага горада.

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