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Татар-информ

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Дмитрий Медведев рассказал, почему России нужны свои IT-решения

Дмитрий Медведев рассказал, почему России нужны свои IT-решения

Фото: © «Татар-информ» Защита цифровой инфраструктуры и переход на российские IT-решения становятся частью общей задачи по обеспечению технологической самостоятельности страны.

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