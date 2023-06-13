Появились кадры полыхающего склада рядом с метро «Купчино» на Витебском проспекте

Известно, что горит здание размером 20 на 30 метров. С огнем борются восемь пожарных расчетов. В Московском районе горит производственное помещение на Витебском проспекте.
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