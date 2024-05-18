"МегаФон" улучшил покрытие 4G в Новгородской области за счет модернизации сети

"МегаФон" завершил масштабную программу модернизации своих сетей в Новгородской области. Работа направлена на оптимизацию использования частотного спектра и обеспечение наилучшего качества мобильного интернета для жителей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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