В Счетной палаты выявили иностранные компоненты в российской продукции

На особом контроле Счетной палаты (СП) в прошлом году были поставки военной техники и различных вооружений, серьезное внимание уделялось вопросам технологического суверенитета, модернизации российской экономики и снижения зависимости от импорта.
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