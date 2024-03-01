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Польские фермеры-блокираторы своим закрытием границы «облегчили» бюджет Украины на круглую сумму

Польские фермеры-блокираторы своим закрытием границы «облегчили» бюджет Украины на круглую сумму

Украинский бюджет потерял около 20 млрд гривен (более 523 млн долларов) из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей.

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