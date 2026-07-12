НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Швейцарский комментатор Тюрре об удалении Эмболо за симуляцию в игре с Аргентиной: «Случись это в штрафной, я был бы согласен. Но здесь? Вопиющая несправедливость!»

Комментатор швейцарского телеканала RTS Леонар Тюрре считает несправедливым удаление Бреэля Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии