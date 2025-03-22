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Просто булава

Просто булава Три воина эпохи Средних веков: мусульманский наемник, рыцарь-миннезингер Вальтер фон дер Фогельвейде [1160(?) — 1228(?)], и рыцарь-клирик, скорее всего, епископ, с булавой-шестопером на руке.

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