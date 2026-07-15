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Баутиста-Агут подвел итоги карьеры: «Больше всего горжусь десятью годами в топ-20»

Экс-девятая ракетка Роберто Баутиста-Агут объяснил решение о завершении карьеры. «Этот момент настал, потому что я сам это чувствую.

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