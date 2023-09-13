Люди нарушили шесть из девяти планетарных границ на Земле

Новое исследование ученых из Копенгагенского университета обновляет структуру планетарных границ и показывает, что деятельность человека все больше влияет на планету и, тем самым, увеличивает риск драматических изменений в общих условиях Земли.
Новое исследование ученых из Копенгагенского университета обновляет структуру планетарных границ и показывает, что деятельность человека все больше влияет на планету и, тем самым, увеличивает риск драматических изменений в общих условиях Земли.
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