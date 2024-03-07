Курские студенты на Всемирном фестивале молодежи

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Студенты из самых разных учебных заведений России и других стран съехались на крупнейшее мероприятие - Всемирный фестиваль молодежи, который прошёл в Сочи.