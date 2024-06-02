Минобороны РФ: российские бойцы освободили село Уманское в ДНР

Российские бойцы освободили село Уманское в Донецкой Народной Республике. В сводке Министерства обороны России от второго июня говорится, что подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское ДНР.
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