Учетный запрос: ЦБ готов дать банкам время на доработки под ННКЛ

Центробанк и банки обсуждают введение национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) с 1 октября или в конце 2025 года, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
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