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Регионы России

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На Тайланде объявлен режим чрезвычайной готовности из-за наводнений и риска лептоспироза

На Тайланде объявлен режим чрезвычайной готовности из-за наводнений и риска лептоспироза

Правительство Таиланда объявило режим чрезвычайной готовности в связи с продолжающимися сильнейшими проливными дождями, вызвавшими катастрофические наводнения в районе Тхa Такйап в провинции Чаченгсау.

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