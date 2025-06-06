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Членам банды Шамиля Басаева вынесли приговоры за нападение на российских десантников

Членам банды Шамиля Басаева вынесли приговоры за нападение на российских десантников

Южный окружной военный суд вынес приговор четверым членам банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшим в нападении на псковских десантников в 2000 году.

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