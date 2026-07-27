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Запуск биткоин-ETF в Японии к 2028 году может привлечь ¥3 трлн инвестиций

Запуск биткоин-ETF в Японии к 2028 году может привлечь ¥3 трлн инвестиций

Япония может запустить свой первый спотовый биржевой фонд биткоин-ETF к 2028 финансовому году, и аналитики оценивают, что продукт может привлечь до ¥3 триллиона (примерно $20 миллиард) в новых инвестициях.

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