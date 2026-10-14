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Курские новости

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Власти Курской области закупают 25 сувенирных колобков за 210 тысяч рублей

Власти Курской области закупают 25 сувенирных колобков за 210 тысяч рублей

Фигурки «Колобок на пне» из мрамора будут вручать в брендированных пакетах «Курская область». Каждая статуэтка должна быть упакована в специальный короб.

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