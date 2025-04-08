Пенсия в России: 15 лет стажа и 30 коэффициентов как обязательные условия

В 2025 году для получения страховой пенсии в России необходимо соответствовать трем критериям: достичь пенсионного возраста (64 года для мужчин и 59 лет для женщин), иметь минимальный страховой стаж в 15 лет и накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные СФР.