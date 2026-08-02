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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бутеец о сезоне: «Важно проявить себя как можно лучше. Это будет первый полноценный чемпионат для меня, буду стараться показывать лучшую игру»

Вратарь «Шанхая» Вячеслав Бутеец высказался о предстоящем сезоне. Голкипер проведет чемпионат-2026/27 в «Дрэгонс» на правах аренды из «Трактора».

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