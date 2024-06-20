Макрон объяснил, почему во Франции нужны были досрочные выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна оказалась бы в хаосе, если бы он не объявил досрочные парламентские выборы после того, как его партия потерпела поражение от ультраправого "Национального объединения" на евровыборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии