El Capitan на базе чипов AMD стал самым быстрым суперкомпьютером в мире El Capitan, осна...

El Capitan на базе чипов AMD стал самым быстрым суперкомпьютером в миреEl Capitan, оснащённый процессорами AMD, занял первое место в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров мира с производительностью 1,7 эксафлопс, превзойдя предыдущего лидера Frontier с показателем 1,3 эксафлопс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)