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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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El Capitan на базе чипов AMD стал самым быстрым суперкомпьютером в мире El Capitan, осна...

El Capitan на базе чипов AMD стал самым быстрым суперкомпьютером в мире El Capitan, осна...

El Capitan на базе чипов AMD стал самым быстрым суперкомпьютером в миреEl Capitan, оснащённый процессорами AMD, занял первое место в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров мира с производительностью 1,7 эксафлопс, превзойдя предыдущего лидера Frontier с показателем 1,3 эксафлопс.

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