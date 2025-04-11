В Барнауле учительница перечислила аферистам 890 тысяч для замены денег на новые купюры

Женщине позвонил "правоохранитель" и для убедительности показал фальшивое удостоверение В Алтайском крае мошенники обманули сотрудницу одной из барнаульских школ, запугав ее тем, что она якобы сотрудничает с недружественным государством, сообщает региональное МВД.