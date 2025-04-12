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«Подписывайте, что дают»: у Трампа отвергают любые поправки Украины к сделке по недрам

«Подписывайте, что дают»: у Трампа отвергают любые поправки Украины к сделке по недрам

Украинская делегация во главе с замминистра экономики  Тарасом Качкой вот уже второй день находится в Вашингтоне, где идет новый раунд переговоровпо соглашению о добыче украинских минералов, пишет New York Times.

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