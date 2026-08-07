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Нижегородская правда

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В Дзержинске отремонтируют пять городских дорог

В Дзержинске отремонтируют пять городских дорог

О подписании контракта на ремонт пяти городских дорог в Дзержинске и финансировании работ из средств городского бюджета написал в своих социальных сетях глава города Михаил Клинков: «В ближайшее время компания «Капитальное дорожное строительство-НН» выйдет на объекты.

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