В Дзержинске отремонтируют пять городских дорог

О подписании контракта на ремонт пяти городских дорог в Дзержинске и финансировании работ из средств городского бюджета написал в своих социальных сетях глава города Михаил Клинков: «В ближайшее время компания «Капитальное дорожное строительство-НН» выйдет на объекты.