Раскрыта тайна загадочных статуй моаи на острове Пасхи: Учёные знают, зачем их создавали

Статуи Моаи. Когда речь заходит об острове Пасхи, далеко не каждый может с уверенностью сказать, где именно находится этот остров, зато почти все вспоминают чудаковатые статуи — каменные головы, которые, собственно, и сделали этот остров таким популярным.