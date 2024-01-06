Раскрыта тайна загадочных статуй моаи на острове Пасхи: Учёные знают, зачем их создавали

Статуи Моаи. Когда речь заходит об острове Пасхи, далеко не каждый может с уверенностью сказать, где именно находится этот остров, зато почти все вспоминают чудаковатые статуи — каменные головы, которые, собственно, и сделали этот остров таким популярным.
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