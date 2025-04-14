В правительстве раскрыли планы по турсезону в Крыму и на Кубани

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме, по пляжам Анапы и Темрюкского района в ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии проб песка и … .