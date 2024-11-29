Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Привет, это ты?": Открыл фото и остался без денег. Что делать, если сообщение от мошенников пришло вам

"Привет, это ты?": Открыл фото и остался без денег. Что делать, если сообщение от мошенников пришло вам

freepik.com Мошенники придумали новую схему обмана: они отправляют сообщение с "фотографией" и вопросом: "Привет.

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Комментарии
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Alex Nемо
А может просто включать голову и снова научится думать? Телефон предназначен для разговора и общения, а не для ведения финансовых операций. Хотите за что-то заплатить - используйте домашний компьютер. Я не так давно показывал как просто получить доступ ко всей информации которую человек имеет в телефоне находясь на расстоянии более 3-х метров от него. Публика была ошарашена и реагировала ну очень бурно. Судя по их реакции половина кинулась менять телефоны на чистые, так и не поняв смысла демонстрации... Спасибо Гуглу и Андроиду вся ваша информации автоматически переводится в &quot;чистый&quot; аппарат как только вы делаете регистрацию, если вы не контролируете процесс переноса данных.
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5 час.
Валерий Мязин
То что обули начальника на 85 млн, видимо нечестно живёт.Хотя воров сейчас расплодилось.
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4 час.
ВладимиР
У меня все банковские карты привязаны к кнопочному телефону! Смартфоны только для развлекухи!
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34 мин.

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