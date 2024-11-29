"Привет, это ты?": Открыл фото и остался без денег. Что делать, если сообщение от мошенников пришло вам

Alex Nемо

А может просто включать голову и снова научится думать? Телефон предназначен для разговора и общения, а не для ведения финансовых операций. Хотите за что-то заплатить - используйте домашний компьютер. Я не так давно показывал как просто получить доступ ко всей информации которую человек имеет в телефоне находясь на расстоянии более 3-х метров от него. Публика была ошарашена и реагировала ну очень бурно. Судя по их реакции половина кинулась менять телефоны на чистые, так и не поняв смысла демонстрации... Спасибо Гуглу и Андроиду вся ваша информации автоматически переводится в "чистый" аппарат как только вы делаете регистрацию, если вы не контролируете процесс переноса данных.