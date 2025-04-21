Муфтий Татарстана уверен, что имамам республики нет смысла обучаться за границей

Автор: Жамиль СалимгареевИмамы Духовного управления мусульман Татарстана не обучаются за границей, рассказал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».
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